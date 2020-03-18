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Спорт | В Пензенской области состоялись крупные соревнования по борьбе корэш

18.03.2020|16:45
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Свыше 200 атлетов стали участниками чемпионата и первенства Пензенской области по национальной борьбе корэш. Состязания в селе Средняя Елюзань Городищенского района посвятили памяти красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны.

На торжественном открытии организаторы турнира подчеркнули, что такие мероприятия укрепляют и мотивируют молодежь, стремящуюся вести здоровый образ жизни.

«Я хотел бы, чтобы спорт объединял, чтобы мы знали, что у нас есть великая страна Россия, что есть наш Городищенский район и такие прекрасные села, как Средняя Елюзань, где люди живут, создают семьи и работают», - сообщил глава администрации Городищенского района Александр Водопьянов.

На борцовский ковер вышли ребята 13-14 и 15-16 лет. На награды претендовали представители Средней и Верхней Елюзани, Городища, Чаадаевки, Иссы, Никольска и Пензы.

Победителей и призеров определили в 14 весовых категориях. Кроме заслуженных призов и медалей, лучшие спортсмены получили право представлять регион на первенстве России среди юношей, которое должно состояться в середине мая в Казани.

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