Противостояние завершилось послематчевыми бросками. В Пензе определился обладатель суперкубка губернатора по хоккею среди студентов.
Основной этап состязаний состоялся еще в 2019-м. Тогда в финале встретились команды ПГУ и университета архитектуры и строительства. Первые в упорной борьбе оказались сильнее, однако глава региона пообещал организовать еще одну встречу, чтобы расставить все точки над «и».
И вот принципиальные соперники снова вышли на лед. Правда, на этот раз матч проходил при пустых трибунах из-за угрозы распространения вируса. Основное время завершилось с нулевым результатом: ни одной из команд не удалось забросить шайбу.
Победителя пришлось выявлять в серии буллитов. Команда архитекторов оказалась точнее. Решающими стали броски Федора Соловьева, который дважды смог обыграть вратаря.
«Отрабатывал на тренировках такие броски и решил для себя, что буду так бить», - рассказал он.
Представители университета архитектуры и строительства взяли реванш и стали обладателями главной награды.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.