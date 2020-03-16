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Спорт | В Пензе разыграли суперкубок губернатора по хоккею среди студентов

16.03.2020|17:31
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Противостояние завершилось послематчевыми бросками. В Пензе определился обладатель суперкубка губернатора по хоккею среди студентов.

Основной этап состязаний состоялся еще в 2019-м. Тогда в финале встретились команды ПГУ и университета архитектуры и строительства. Первые в упорной борьбе оказались сильнее, однако глава региона пообещал организовать еще одну встречу, чтобы расставить все точки над «и».

И вот принципиальные соперники снова вышли на лед. Правда, на этот раз матч проходил при пустых трибунах из-за угрозы распространения вируса. Основное время завершилось с нулевым результатом: ни одной из команд не удалось забросить шайбу.

Победителя пришлось выявлять в серии буллитов. Команда архитекторов оказалась точнее. Решающими стали броски Федора Соловьева, который дважды смог обыграть вратаря.

«Отрабатывал на тренировках такие броски и решил для себя, что буду так бить», - рассказал он.

Представители университета архитектуры и строительства взяли реванш и стали обладателями главной награды.

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