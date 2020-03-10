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Спорт | «Зенит» обыграл команду «Сызрань -2003» со счетом 6:3

10.03.2020|18:32
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Несмотря на прекрасную погоду, на стадионе «Зенит» собралось не очень много болельщиков, чтобы поддержать пензенских футболистов в очередном контрольном матче, в котором подопечные Владимира Радкевича приняли команду из Сызрани.

«Это хороший, крепкий соперник. У нас всегда во время тренировочных сборов или контрольных матчей соперник очень серьезный. В этом году мы 3:1 выиграли на их поле, но это не значит, что сегодня выиграем», - отметил пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.

Первые минуты стартового отрезка встречи прошли с явным преимуществом сине-бело-зеленых, лишь изредка борьба за мяч велась на половине поля «Зенита». Более того, уже на пятой минуте игры капитан пензенского клуба Кирилл Муромцев открыл счет.

Однако гости не стушевались, а начали искать моменты для взятия чужих ворот. И вскоре благодаря ошибке сурского голкипера снаряд влетел в сетку - 1:1.

Через несколько минут хозяева вновь вышли вперед. 12-й номер зенитовцев - лучший бомбардир прошлогоднего чемпионата МФС «Приволжье» Виталий Аралин блестяще исполнил штрафной удар.

В итоге противостояние «Зенита» и команды «Сызрань-2003» завершилось со счетом 6:3 в пользу пензенцев. Победа с крупным счетом - не главное, отмечают в тренерском штабе. Куда важнее в таких поединках проверить физическое состояние спортсменов, отработать связи между игроками и наладить взаимодействие всех линий.

В планах у клуба - проведение еще нескольких контрольных матчей. Игры чемпионата межрегионального футбольного союза «Приволжье» стартуют в конце апреля.

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Гость|10.03.2020 19:58|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ВЛОЖИТЕ,ХОТЯ БЫ ПАРУ ЛЕТ, В КАМЕНКУ ,ИЗ БЮДЖЕТА ,СТОЛЬКО ЖЕ БАБЛА,СКОЛЬКО В ЭТОТ КРУЖОК И ДОРОЖНИК БУДЕТ В ТРОЙКЕ, В ПФЛ.ТУТ МНОГО ЛЕВЫХ "ПРОФЕССИОНАЛОВ" ВОКРУГ ЭТОГО КРУЖКА.

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