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Спорт | В Пензе впервые стартовали чемпионат и первенство округа по ММА

06.03.2020|19:08
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Трехдневный марафон смешанных боевых единоборств стартовал в Пензе. Впервые город на Суре принимает чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по ММА. В рамках состязаний в октагоны выйдет свыше 300 бойцов из 14 регионов страны.

Первыми в борьбу за медали вступили юноши 16-17 лет.

«Это самый пиковый возраст, можно сказать, когда ребята набирают форму, опыт, потому что не за горами их 18-летие, когда они смогут выполнить нормативы мастеров спорта, смогут уже биться на чемпионатах мира и так далее, показывать всевозможные результаты на международной арене», - сообщил президент Федерации ММА Пензенской области Юрий Разоренов.

В сборной Пензенской области около 30 спортсменов. Они оценили высокий уровень подготовки участников первенства, но намерены показать все, что наработано в рамках тренировочного сезона.

«Физические данные у всех на одном уровне. Я считаю, что чемпионом становится тот, у кого крепче дух. У нас практически все было направлено на борьбу, стойка у нас хорошая. Будем показывать уровень на этих соревнованиях», - рассказал участник соревнований Максим Кузнецов.

Официальные окружные состязания - единственный шанс завоевать путевку на чемпионат и первенство страны. Выступить там смогут только лучшие бойцы.

Имена всех победителей и призеров станут известны 8 марта. В мае они отправятся на чемпионат и первенство России, которые пройдут во Владивостоке и в Великих Луках.

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Гость|07.03.2020 00:03|

Поднимем вмордубитие на новый уровень!

Гость|07.03.2020 01:45|

Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно----- http://bit.do/mypres

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