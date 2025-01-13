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Общество

В Шемышейке может появиться колокол в память о погибших бойцах

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В Шемышейке активисты собирают средства на колокол «Благовест» для Никольского храма. Там он может появиться в память о бойцах, погибших во время спецоперации.

Инициатором стала мать офицера Никиты Царапкина Ольга, которая является членом Пензенской региональной общественной организации «Солдатская мать». Ее сын ушел из жизни в возрасте 25 лет, выполняя долг перед Родиной.

«Место выбрано неслучайно: Никиту крестили в Никольской церкви в Пензе, а храм в Шемышейке также носит имя святителя Николая. Более того, священник, крестивший Никиту, служит именно там», - сообщает Пензенская епархия.

Есть еще одна причина, по которой активистов привлек именно этот храм, - подруга матери видела бойца во сне у его дверей.

Предполагается, что на большом колоколе разместят памятную надпись в честь героев СВО. Родственники смогут бить в него при молитве, отдавая дань уважения погибшим.

Проект «Благовест во имя воинов» благословил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, также его поддержала Пензенская епархия.

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