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Общество

Росгвардейцы отработали штурм здания под Пензой

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Пензенские росгвардейцы штурмом взяли здание на полигоне под областным центром. Они отработали ликвидацию условных преступников.

Росгвардейцы отработали штурм здания под Пензой

Чтобы разведать обстановку, бойцы использовали дроны, передвигались группами и вели себя скрытно.

Росгвардейцы отработали штурм здания под Пензой

«В ходе учебных тренировок была проверена готовность спецподразделения к оперативному решению экстренных задач по розыску и задержанию вооруженных и особо опасных преступников в различных условиях оперативной обстановки», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Росгвардейцы отработали штурм здания под Пензой

В здание росгвардейцы залезали через окна, осматривали помещения и эвакуировали людей. Для этого организовали боевое прикрытие.

Условный противник был вооружен, его обнаружили и нейтрализовали.

Росгвардейцы отработали штурм здания под Пензой

Подобные тактико-специальные занятия проводятся для усовершенствования профессиональных навыков бойцов.

Ранее в Сердобском районе отработали действия при минировании здания. Учения проводились на объекте топливно-энергетического комплекса в селе Мещерском. Участники оцепили и блокировали строение, проинформировали сельчан и провели аварийно-спасательные работы по минимизации последствий террористического акта.

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Источник — фото областного управления Росгвардии
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