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Общество

Пензенская епархия отправила очередной груз для бойцов СВО

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Пензенская епархия отправила 2,5 тонны гуманитарного груза в город Валуйки Белгородской области. Помощь адресовали участникам спецоперации - бойцам группы «Север».

Пензенская епархия отправила очередной груз для бойцов СВО

Волонтеры собрали для них продукты: десятки ведер намазки из сала, мед, свежую капусту, кофе, сладости, лапшу быстрого приготовления, банки с разными консервами и другое.

Пензенская епархия отправила очередной груз для бойцов СВО

Пензенская епархия отправила очередной груз для бойцов СВО

Также бойцам послали теплую одежду и обувь, шерстяные носки, постельное белье.

Пензенская епархия отправила очередной груз для бойцов СВО

Пензенская епархия отправила очередной груз для бойцов СВО

Груз уже доставлен, сообщили в пензенской епархии.

Жители региона на постоянной основе оказывают помощь землякам в зоне СВО. Ранее в Кузнецке подвели итоги новогодней акции, в рамках которой желающие могли приготовить военным подарки. Как сообщил в понедельник, 16 декабря, на совещании в администрации глава города Сергей Златогорский, всего в муниципалитет поступило 1 800 индивидуальных презентов бойцам, почти 4 000 писем и открыток, 2 тонны продуктов (мед, соленья, варенья, сублимированная еда), более 100 кг медицинских материалов и медикаментов, 5 маскировочных сетей, более 7 кг средств личной гигиены. Приобретено 4 дизель-генератора, 3 автономных отопителя.

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Источник — фото пензенской епархии
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