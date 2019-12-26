26.12.2019 | 18:55

В 2019 году пензенские спортсмены, выступавшие на соревнованиях, в том числе мирового и европейского масштаба, завоевали 100 медалей: 32 золотых, столько же серебряных и 36 бронзовых.

«Несмотря на те сложности, которые сегодня существуют у нас в спорте, тем не менее много людей занимается спортом профессионально. У людей есть цели, они стремятся. Я очень хочу, чтобы на каждой Олимпиаде пензенские спортсмены выступали за национальную команду», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Олимпийский бал в Пензенской области проводится с 1992 года. В этот раз площадкой был выбран дворец единоборств «Воейков». Лучших атлетов и их тренеров (всего более 30 человек) отметили благодарностями и ценными подарками.

Полина Саекова и Алина Арефьева на балу олимпийцев оказались впервые. Право принять в нем участие прыгуньи-синхронистки заслужили благодаря хорошим спортивным результатам.

«Мы заняли II место на первенстве Европы, I место на первенстве России, III место на Кубке России», - рассказала мастер спорта России Алина Арефьева.

Спортсменом года стал пятикратный призер Олимпийских игр гимнаст Денис Аблязин. Основатель регби в регионе Олег Балашов удостоился номинации «Эпоха пензенского спорта».

«Собираются лучшие люди, подводим итоги, что было, и даем себе посыл на 2020 год», - пояснил заслуженный тренер России.

Пензенская область планирует принять у себя Всероссийскую сельскую спартакиаду, чемпионаты России по теннису, по гимнастике, первенство мира по бильярдному спорту и многие другие состязания.