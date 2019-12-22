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Спорт | В пензенском «Рубине» у работников прокуратур области приняли нормы ГТО

22.12.2019|14:23
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Гораздо чаще, чем бегать, прыгать и стрелять, им приходится следить за соблюдением законодательства, выносить предписания и штрафовать. Но в зале дворца «Рубин» сотрудникам прокуратур важны были не профессиональные, а спортивные навыки. 80 человек со всей области приехали, чтобы сдать нормы ГТО. Сначала - разминка.

Заместитель прокурора области Олег Световой пришел не в спортивной форме. Бегать и прыгать ему в этот раз не было смысла: в прошлом году сдал ГТО на золото.

«Горжусь. У меня в кабинете за стеклом стоит удостоверение с этим значком. Для меня было неожиданностью, что золотой значок подписывается министром спорта России. Было очень приятно», - сообщил заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой.

А вот прокурору Кузнецка Ивану Синицыну есть еще куда стремиться.

«В прошлом году сдал на серебряный значок, в этом году планирую улучшить свои результаты», - рассказал он.

В спортивных костюмах сотрудникам прокуратуры нужно было провести несколько часов. Они прыгали в длину, стреляли из пневматического или лазерного оружия, поднимали гири и много бегали.

«Самые трудные испытания для них - это стрельба из оружия и, конечно, это бег на выносливость 3 и 2 километра. Данные виды требуют специальной подготовленности, они не могут быть спонтанно выполнены, и к ним надо серьезно готовиться», - пояснил директор центра тестирования ГТО г. Пензы Владимир Антонов.

В зале «Рубина» можно было сдать практически все дисциплины, кроме плавания. Чтобы показать мастерство в нем, участники мероприятия отправлялись во дворец водного спорта «Сура».

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