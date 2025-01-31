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Общество

Артем Леонтьев стал новым прокурором Кузнецка

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Советник юстиции Артем Игоревич Леонтьев занял пост прокурора Кузнецка. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал соответствующий приказ 30 января.

Леонтьев родился в 1990 году в р. п. Лунино. В июле 2013-го начал работать в прокуратуре Пензенской области.

«Состоял в должностях помощника прокурора Спасского района, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Октябрьского района», - сообщили в прокуратуре региона.

С июля 2020 года и до нового назначения он работал прокурором Никольского района.

Артем Леонтьев женат, у него трое детей.

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Источник — фото прокуратуры Пензенской области
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