20.12.2019 | 18:10

В училище олимпийского резерва прошло заседание коллегии министерства физической культуры и спорта области. Одной из тем разговора стала работа по внедрению в регионе норм ГТО. Сурский край остается в лидерах по готовности пензенцев к труду и обороне.

«Мы целый год были вторыми, сейчас спустились на четвертое место, но стараемся, чтобы здесь у нас были одни из лучших показателей», - сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Также были подведены итоги смотра-конкурса по пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса и областного фестиваля ГТО среди трудовых коллективов. Победители получили кубки и грамоты.

Кроме того, собравшиеся обсудили вопросы, связанные со спортом высших достижений, и задачи по подготовке резерва. В Пензенском регионе различные школы и секции посещают более 30 тысяч детей. Треть из них занимается профессионально.

«Идет модернизация системы физической культуры и спорта, идет разделение спортивных учреждений на учреждения дополнительного образования и учреждения спортивной подготовки. У них стоит задача - подготовка спортивного резерва, отбор в спортивные сборные команды субъекта и, в дальнейшем, спортивные сборные команды Российской Федерации», - пояснил заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.

В коллегии приняли участие руководители минспорта, представители муниципальных образований и районов области, а также директора спортивных школ.