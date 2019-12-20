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Спорт | В Пензе обсудили работу по внедрению в регионе норм ГТО

20.12.2019|18:10
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В училище олимпийского резерва прошло заседание коллегии министерства физической культуры и спорта области. Одной из тем разговора стала работа по внедрению в регионе норм ГТО. Сурский край остается в лидерах по готовности пензенцев к труду и обороне.

«Мы целый год были вторыми, сейчас спустились на четвертое место, но стараемся, чтобы здесь у нас были одни из лучших показателей», - сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Также были подведены итоги смотра-конкурса по пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса и областного фестиваля ГТО среди трудовых коллективов. Победители получили кубки и грамоты.

Кроме того, собравшиеся обсудили вопросы, связанные со спортом высших достижений, и задачи по подготовке резерва. В Пензенском регионе различные школы и секции посещают более 30 тысяч детей. Треть из них занимается профессионально.

«Идет модернизация системы физической культуры и спорта, идет разделение спортивных учреждений на учреждения дополнительного образования и учреждения спортивной подготовки. У них стоит задача - подготовка спортивного резерва, отбор в спортивные сборные команды субъекта и, в дальнейшем, спортивные сборные команды Российской Федерации», - пояснил заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.

В коллегии приняли участие руководители минспорта, представители муниципальных образований и районов области, а также директора спортивных школ.

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Гость|20.12.2019 18:49|

penzainform.ru писал(a):

Сурский край остается в лидерах по готовности пензенцев к труду и обороне.
ОН ОБОРОНЯЛСЯ ОТ КАПИТАЛИСТОВ. Знак ГТО на груди у него,больше не знают о нём ничего.

Гость|20.12.2019 18:52|

penzainform.ru писал(a):

Сурский край остается в лидерах по готовности пензенцев к труду и обороне
Мы в окружении друзей, от кого собрались обороняться?

Гость|20.12.2019 18:55|

Гость писал(a):

ОН ОБОРОНЯЛСЯ ОТ КАПИТАЛИСТОВ.
Глобус бы уберечь, так и норовят декоммунизацию ему приделать.

Имя: Гость
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