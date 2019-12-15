15.12.2019 | 12:11

170 борцов из 11 регионов России вышли на татами в рамках ежегодного турнира по дзюдо, посвященного Дню работника органов безопасности страны. Эти состязания для большинства спортсменов станут завершающими в 2019 году, однако являются очень важными, поскольку тренеры продолжают просмотр атлетов для участия в крупных всероссийских стартах.

«Я по фамилиям ребят посмотрел. Ребята, которые борются на уровне округа, России, прямо уверенно стоят на ногах. Уровень турнира за три года вырос очень серьезно, качественный турнир получается», - дал свою оценку состязаниям президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Одну из первых побед в своей весовой категории одержал Ренат Исаев. Он приехал из Саратова.

«Схватка выдалась сложной, соперник был крепкий. Но он ошибся, я зашел за спину и сделал ему зацеп», - описал ход поединка Ренат Исаев.

Победителей и призеров во всех весовых категориях ждали заслуженные награды от организаторов состязаний.