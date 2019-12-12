12.12.2019 | 18:23

Из всех уголков России, от Хабаровского края до Калининградской области, приехали гимнастки, чтобы выявить сильнейших на ежегодном турнире, посвященном памяти двукратной победительницы Олимпийских игр Натальи Лавровой.

Эти состязания юные грации всегда начинают с возложения цветов и с воспоминаний о прославленной чемпионке.

В 2019 году участницами турнира «Приволжские звездочки» станут свыше 600 гимнасток из 36 регионов России.

«Я желаю всем участникам соревнований показать свои лучшие композиции, свои лучшие номера, чтобы все были сегодня довольны вашими выступлениями - и родители, и тренеры», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Турнир памяти Натальи Лавровой собрал членов сборной России, огромное количество мастеров спорта. По оценке судей, конкуренция в борьбе за комплекты наград будет очень высокой.

«Сейчас такие правила, очень сложная программа у гимнасток. Конечно, фавориты есть, но с упражнением справляются не все. Победит именно та гимнастка, которая справится со сложностью, с трудностью, выступит эмоционально», - рассказала главный судья соревнований Ирина Филатова.

Состязания во дворце спорта «Буртасы» будут продолжаться в течение трех дней.