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Спорт | Капитан «Дизеля» подрался с нападающим «Нефтяника»

12.12.2019|08:26
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В среду, 11 декабря, пензенский хоккейный клуб «Дизель» принял на своем льду игроков альметьевского «Нефтяника».

«Матч «Дизель» начинал в экспериментальном составе - из-за повреждений игру пропускают нападающие Антон Андриянов и Никита Демин, а Никита Ли получил матч-дисквалификацию за удаление в предыдущей встрече. С первых минут на лед вышли нападающие «Дизелиста» Георгий Чупятов и Александр Агапов. Если первый пару раз уже появлялся в составе основной команды, то для второго это был дебют», - рассказали в пресс-службе пензенского клуба.

Счет открыли хозяева – на четвертой минуте в меньшинстве отличился Владислав Барулин. Однако вскоре гости отыгрались – 1:1.

«В середине первого периода на льду вспыхнула драка - после жестко проведенного силового приема наш капитан Денис Бельский схватился с нападающим «Нефтяника» Станиславом Альшевским. Как итог - Денис получил 2 минуты штрафа за грубость, 5 минут за атаку игрока в область головы и шеи, а также удаление до конца игры за это же нарушение», - рассказали представители «Дизеля».

Во втором периоде ворота «Нефтяника» поразил Александр Мокшанцев. Счет 2:1 в пользу пензенцев и стал итогом игры.

«Благодарен команде - сражались сегодня, «костьми ложились», зубами ловили шайбу. Очень много отыграли сегодня в меньшинстве, потратили много сил, но, повторюсь, выстояли, терпели и довели матч до победы. Конечно, еще есть над чем поработать - не всегда нам хватало правильных действий, но в целом ребята молодцы, справились», - поделился впечатлениями от матча главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

Он также отметил, что Чупятов и Агапов хорошо влились в команду и справились с выполнением игрового задания.

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость|12.12.2019 08:41|

Самая лючшая новость за сегодня, всем спокойной ночи :)

Гость|12.12.2019 09:02|

надеюсь после этого РАЗГОНЯТ это сборище, по ошибке названное "команда" ?

Гость|12.12.2019 09:03|

penzainform.ru писал(a):

зубами ловили шайбу
так вот для чего вы постоянно очко выгрызали - тренировались шайбу зубами ловать!

Гость|12.12.2019 09:32|

Таки выгрызли очко

Имя: Гость
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