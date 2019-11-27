Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 ноя 2019|20:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  70.80  |  $  64.35

Спорт | Борец Алексей Мерзликин привез в Пензу медаль из Кстова

27.11.2019|17:10
Печать

С бронзовой наградой вернулся из города Кстова пензенский борец Алексей Мерзликин. В Нижегородской области завершился Кубок России по самбо, на котором в число лучших вошел представитель школы олимпийского резерва «Витязь». Сурский атлет провел четыре встречи в весовой категории свыше 100 килограммов.

«В первой схватке я боролся с представителем Свердловской области, выиграл болевым. Вторую схватку (с представителем Москвы, это действующий чемпион России) я проиграл. Потом в утешительной схватке боролся с представителем Краснодарского края, выиграл тоже болевым. И за тройку боролся с представителем пышминской школы самбо, одержал победу», - рассказал призер Кубка России по самбо Алексей Мерзликин.

По словам наставников спортсмена, состязания собрали всех лучших самбистов России. Конкуренция была очень высокой. К тому же на кстовских коврах решалась судьба путевок на этапы Кубка мира, одну из которых успешно завоевал пензенский спортсмен.

«Результат довольно успешный, мы подтвердили результат прошлого года. Сейчас мы сделаем работу над ошибками, некоторые нюансы уберем. И в ближайшее время у нас чемпионат Приволжского федерального округа и уже весной чемпионат России», - сообщил тренер по самбо СШОР «Витязь» Александр Ивентьев.

После короткого отдыха Алексей Мерзликин продолжит подготовку к будущим стартам.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!