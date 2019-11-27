27.11.2019 | 17:10

С бронзовой наградой вернулся из города Кстова пензенский борец Алексей Мерзликин. В Нижегородской области завершился Кубок России по самбо, на котором в число лучших вошел представитель школы олимпийского резерва «Витязь». Сурский атлет провел четыре встречи в весовой категории свыше 100 килограммов.

«В первой схватке я боролся с представителем Свердловской области, выиграл болевым. Вторую схватку (с представителем Москвы, это действующий чемпион России) я проиграл. Потом в утешительной схватке боролся с представителем Краснодарского края, выиграл тоже болевым. И за тройку боролся с представителем пышминской школы самбо, одержал победу», - рассказал призер Кубка России по самбо Алексей Мерзликин.

По словам наставников спортсмена, состязания собрали всех лучших самбистов России. Конкуренция была очень высокой. К тому же на кстовских коврах решалась судьба путевок на этапы Кубка мира, одну из которых успешно завоевал пензенский спортсмен.

«Результат довольно успешный, мы подтвердили результат прошлого года. Сейчас мы сделаем работу над ошибками, некоторые нюансы уберем. И в ближайшее время у нас чемпионат Приволжского федерального округа и уже весной чемпионат России», - сообщил тренер по самбо СШОР «Витязь» Александр Ивентьев.

После короткого отдыха Алексей Мерзликин продолжит подготовку к будущим стартам.