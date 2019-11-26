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Спорт | Выступающего за Пензу спортсмена отстранили за пропуск допинг-проб

26.11.2019|14:07
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Титулованный спортсмен Илья Захаров, параллельным зачетом выступающий за Пензенскую область на турнирах по прыжкам в воду, отстранен от соревнований за пропуск допинг-тестов. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на решение Антидопинговой панели Международной федерации плавания (FINA).

Портал newsru.com уточнил, что атлет пропустил тестирование трижды: 21 октября, 17 февраля и 11 июня прошлого года. За это его отстранили от соревнований на 18 месяцев - с 22 ноября этого года до мая 2021-го.

Илья Захаров может оспорить решение в спортивном арбитражном суде, но, по словам президента Российской федерации прыжков в воду Алексея Власенко, делать этого прыгун в воду не намерен.

28-летний олимпийский чемпион, удостоившийся золота и серебра на Играх-2012 в Лондоне, а также одной золотой, пяти серебряных и одной бронзовой медалей на чемпионатах мира, десяти золотых, шести серебряных и трех бронзовых наград на чемпионатах Европы, собирается завершить спортивную карьеру.

За Пензу (параллельно с родным Саратовом) Захаров выступает на протяжении нескольких лет. В 2012 году он признавал, что Сурский край предоставляет ему отличные возможности для развития, несравнимые с домашними.

«Пенза дает все условия для тренировок. К тому же в какой-то момент Саратов вообще не обращал внимания на своих спортсменов. Например, в 2008 году я выиграл Кубок России, и дома о данном событии мало говорили, а в Пензе отнеслись к этому как к огромному достижению. Начали рассказывать, предлагать возможности улучшить условия. Да и материальные вознаграждения там значительно выше, чем в Саратове. Сейчас мне и дома платят, но по сравнению с Пензой это небо и земля», - рассказывал Илья Захаров.

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Гость|26.11.2019 14:33|

Блин, кто это??! Вот интрига. Журналюги как всегда что то курят

Гость|26.11.2019 14:35|

Так где у него дом Саратове или Пенза..

Гость|26.11.2019 14:37|

Пишите лучше чем дело кончилось на На Аустрина с Ларгусом??? Че за херню новости пишите

Гость|26.11.2019 15:14|

Гость писал(a):

Гость|26.11.2019 14:37|

Пишите лучше чем дело кончилось на На Аустрина с Ларгусом??? Че за херню новости пишите

Двух человек заживо сварили и как с гусей вода

Имя: Гость
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