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Спорт | Хоккеист из Пензы Клим Костин забил первый гол в НХЛ

25.11.2019|09:46
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Воспитанник пензенской школы хоккея Клим Костин, выступающий за американский клуб «Сент-Луис-Блюз», забросил первую шайбу в регулярном чемпионате НХЛ.

20-летний форвард огорчил голкипера «Нэшвилл Предаторз» на 14-й минуте встречи.

«Это просто невероятное чувство. Если честно, у меня даже нет слов, чтобы объяснить, как я себя чувствую», - цитирует россиянина пресс-служба «Сент-Луиса» в Instagram.

Правда, дебютный гол Костина не спас «Сент-Луис» от поражения со счетом 2:4.

В личном аккаунте хоккеист написал: «Проигрывать всегда сложно, но я хочу поблагодарить фанатов «Блюза» за то, что они сделали прошлую ночь действительно особенной для меня».

Клуб НХЛ «Сент-Луис» выбрал Костина на драфте новичков в 2017 году и подписал с пензенцем трехлетний контракт. Проведя два сезона в фарм-клубе команды в АХЛ, Клим попал в основной состав. Он забивал голы едва ли не в каждом сентябрьском контрольном матче, а теперь отметился и в регулярном чемпионате.

Источник — Фото istagram.com/stlouisblues
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Гость|25.11.2019 10:01|

Красава!

Гость|25.11.2019 10:18|

Верните его в "команду" дизель!

Фанатки скинутся ему на зряплату

Имя: Гость
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