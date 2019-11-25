25.11.2019 | 09:46

Воспитанник пензенской школы хоккея Клим Костин, выступающий за американский клуб «Сент-Луис-Блюз», забросил первую шайбу в регулярном чемпионате НХЛ.

20-летний форвард огорчил голкипера «Нэшвилл Предаторз» на 14-й минуте встречи.

«Это просто невероятное чувство. Если честно, у меня даже нет слов, чтобы объяснить, как я себя чувствую», - цитирует россиянина пресс-служба «Сент-Луиса» в Instagram.

Правда, дебютный гол Костина не спас «Сент-Луис» от поражения со счетом 2:4.

В личном аккаунте хоккеист написал: «Проигрывать всегда сложно, но я хочу поблагодарить фанатов «Блюза» за то, что они сделали прошлую ночь действительно особенной для меня».

Клуб НХЛ «Сент-Луис» выбрал Костина на драфте новичков в 2017 году и подписал с пензенцем трехлетний контракт. Проведя два сезона в фарм-клубе команды в АХЛ, Клим попал в основной состав. Он забивал голы едва ли не в каждом сентябрьском контрольном матче, а теперь отметился и в регулярном чемпионате.