17.11.2019 | 15:26

Такая и коня на скаку остановит, и в горящую избу не побоится войти, и на руках побороться сможет. Правда, в первой схватке по армрестлингу Екатерине не повезло. Использовала неправильную тактику.

«Нужно встать в синий угол, потому что у меня синяя футболка, взять крепко девочку кулаком, давить плечом и смотреть на нее злобно, чтобы точно победить», - пояснила комиссар студенческого педагогического отряда «Кристалл» Екатерина Жирякова.

На базе спортивных комплексов Пензенского аграрного университета бойцы 16 студенческих отрядов (более 300 человек) вступили в борьбу за награды VIII спартакиады.

«Соревнования по футболу, волейболу, стритболу, армспорту, настольному теннису, дартсу, спортивным стартам. И, наверное, самым ярким и зрелищным завершится спартакиада соревнованием по чирлидингу, который собирает практически в каждой команде по 30-40 человек. Это все очень ярко, творчески», - рассказал руководитель регионального отделения РСО Артем Колобов.

Год от года количество участников спартакиады растет. Пензенские студенты выбирают здоровый образ жизни.

«Для каждого из нас это самое главное, что есть в жизни. А также поддерживать свою форму, чтобы мог кому-то помочь. Ну и посоревноваться, вот как мы собрались здесь сегодня», - выразил свое мнение боец студенческого педагогического отряда «Рекорд» Дмитрий Марин.

Спартакиада традиционно является отборочной перед окружным этапом, который пройдет в 2020 году. А в 2019-м пензенские студенты на подобных состязаниях в общем зачете завоевали третье место.