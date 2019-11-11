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Спорт | Пензенские пловцы завоевали серебро и бронзу на чемпионате России

11.11.2019|09:35
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В воскресенье, 10 ноября, в Казани завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде. В последний день соревнований пензенские спортсмены успешно выступили на двух дистанциях.

Пловчиха из Пензенской области Марина Кравченко стала второй на 50-метровке на спине с результатом 27,03. Первой финишировала бывшая представительница региона Анастасия Фесикова (26,88), замкнула тройку призеров Надежда Винюкова из Санкт-Петербурга (27,15), сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Кроме того, команда из Пензенской области выиграла бронзовую медаль в комбинированной эстафете 4х50 м среди мужчин. Егор Павлов, Егор Сучков, Александр Харланов и Роман Ларин финишировали с результатом 1.35,58. Золото досталось москвичам (1.33,890), серебро – спортсменам из Санкт-Петербурга (1.34,43).

Ранее сообщалось, что Александр Харланов выиграл бронзу чемпионата России в Казани на дистанции 100 м баттерфляем.

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