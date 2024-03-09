«Дизелист» уступил «Рязани-ВДВ» после серии буллитов

09.03.2024 | 19:41

В субботу, 9 марта, пензенский «Дизелист» сыграл в первом матче 1/8 финала Кубка регионов с МХК «Рязань-ВДВ». Встреча состоялась на льду рязанского дворца спорта «Олимпийский».

На 5-й минуте «десантник» Кирилл Куракин забросил шайбу в ворота пензенцев. Однако менее через минуту «дизелист» Павел Копытин сравнял счет.

На 20-й минуте пензенский игрок Ярослав Фролов набросил шайбу к воротам противника. Защитник «Рязани-ВДВ» попытался вынести ее, однако вместо этого отправил в сетку собственных ворот. Гол записали Фролову, счет стал 1:2 в пользу «Дизелиста».

Во втором периоде, на 31-й минуте Тимофей Филиппов точным броском отправил шайбу в ворота рязанцев - 3:1.

В третьем периоде, на 50-й минуте матча игрок «Рязани-ВДВ» Кирилл Крупник сократил отставание в счете, но «Дизелист» еще сохранял преимущество - 3:2. А еще через три с половиной минуты счет сравнялся: гол в ворота пензенцев забил Владимир Билан.

В 10-минутном овертайме, несмотря на усилия каждой команды вырвать победу, счет остался прежним. Затем началась серия буллитов - бросков, определяющих победителя. В третьей попытке шайба оказалась в воротах пензенской команды. При пятой попытке гол пропустили оба вратаря.

В итоге «Дизелист» уступил «Рязани-ВДВ» со счетом 3:4.