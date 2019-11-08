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Спорт | Пензенский пловец завоевал бронзу на чемпионате России в Казани

08.11.2019|08:43
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В четверг, 7 ноября, пензенский спортсмен Александр Харланов завоевал медаль на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.

Награда, полученная в третий день соревнований, стала первой для представителей Пензенской области.

Харланов финишировал третьим на дистанции 100 м баттерфляем с результатом 50,40 секунды. Лучший результат показал Олег Костин из Нижегородской области (50,05), вторым приплыл Михаил Вековищев из Калужской области (50,15).

«Все три пловца проплыли по отборочному нормативу»¸- уточнили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания.

Харланов – воспитанник Центра спортивной подготовки Пензенской области. Кроме того, регион на соревнованиях представляют учащиеся спортшколы олимпийского резерва водных видов спорта.

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