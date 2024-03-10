«Дизелист» одержал победу во втором матче с рязанцами

10.03.2024 | 19:41

В воскресенье, 10 марта, в Рязани пензенский молодежный хоккейный клуб «Дизелист» провел второй матч в гонке за кубок с МХК «Рязань-ВДВ».

Счет открыли гости на четвертой минуте встречи. Удачный бросок совершил Тимур Шайхутдинов. В первом периоде хозяевам льда так и не удалось ответить соперникам, их атаки были безуспешны. За секунды до окончания первой двадцатиминутки у рязанца Кирилла Куракина был шанс сравнять счет, забив гол пензенцам, но он им не сумел воспользоваться.

В начале второго периода рязанцы перенесли борьбу очень близко к воротам гостей, но пензенские хоккеисты справились с этой угрозой. Соперники редко позволяли «Дизелисту» возвращать игру в свою зону, осуществляя одну атаку за другой.

К концу второй двадцатиминутки борьба развязалась в зоне хозяев льда. «Дизелист» атаковал ворота соперников, рязанцы пытались своими телами закрыть путь шайбе, но пензенцы оказались более ловкими: Арсентий Полшков буквально затолкал шайбу в ворота «Рязани-ВДВ».

Счет стал 2:0 в пользу пензенцев. Видеопросмотр подтвердил, что гол был в рамках правил.

Третью шайбу в ворота хозяев льда отправил Валерий Чернов. Но за две минуты до конца второго периода у рязанцев наконец получилось размочить счет. Гол забил Оскар Булавчук.

В начале заключительной двадцатиминутки пензенская команда вновь сосредоточилась на отражении атак противника. За одиннадцать с небольшим минут до окончания периода удачный бросок совершил Дмитрий Звездочкин, снова увеличив отрыв от рязанцев на три шайбы.

Однако хозяева льда не сдавались. За две минуты до окончания игры гол пензенцам забил Егор Волков. Упорная борьба рязанцев не увенчалась успехом, и встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу гостей.

В итоге в противостоянии «Дизелиста» и «Рязани-ВДВ» счет сравнялся, поскольку матч 9 марта гости проиграли. Теперь состязание перенесется в Пензу, третья и четвертая встречи пройдут 13 и 14 марта.