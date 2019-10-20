20.10.2019 | 11:45

В спортивном зале шестой гимназии был шум, гам. От криков юных болельщиков в ушах закладывало. Здесь организовали веселые старты. За победу боролись юные пензенцы вместе со своими родителями.

Участников спортивных соревнований организаторы разделили на две команды. В одной - младшеклассники учебного заведения, их мамы и папы. В другой - представители детского сада № 8.

«Ребенок видит эмоции своих родителей и своих товарищей, у детей воспитывается взаимовыручка, физические качества развиваются. И, конечно, это непосредственная связь с семьей, когда в единой команде играют дети вместе с их родителями», - оценила пользу подобных состязаний заместитель заведующей детским садом № 8 «Машенька» Елена Андриянова.

Коллективы шестой гимназии Пензы и восьмого детского сада тесно сотрудничают на протяжении нескольких лет. Ходят друг к другу в гости, вместе отмечают праздники и раза три-четыре в год проводят веселые старты.