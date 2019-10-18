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Спорт | Пензенскому регбисту выпала честь открыть Кубок мира в Японии

18.10.2019|16:25
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Пензенцу выпала честь выйти в центр поля с мячом в руках на Кубке мира по регби, который проходит в Японии. От действий Максима Чумакова зависело начало матча между сборными России и Шотландии.

По традиции раз в четыре года среди юных регбистов проводится конкурс на право выноса мяча перед матчами Кубка мира. Юноша победил со своей видеопрезентацией и стал единственным россиянином, завоевавшим почетное право.

«Я положил мяч на середину поля, пожелал судьям хорошей игры, они мне сказали: «Спасибо». И игра началась», - рассказал Максим Чумаков.

Он уверен, что такое бывает раз в жизни. Мечта любого регбиста - попасть на главный турнир планеты.

«Это очень круто, когда весь стадион болеет за сборную России. Я видел игроков, почувствовал силу их духа», - добавил спортсмен.

Возможно, через несколько лет Максим сумеет попасть на Кубок мира уже в качестве члена сборной России.

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