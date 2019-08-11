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Спорт | На трассе в пензенском парке впервые определились сурские герои

11.08.2019|15:51
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Более двухсот человек захотели стать сурскими героями. Экстремальную гонку с таким названием в Пензе организовали впервые. Масштабное спортивно-массовое мероприятие проходило в парке имени Белинского, на территории которого и подготовили трассу.

«Мы исходили из того, что у нас есть наша аллея, к этим конкретным условиям и подходили: и родник используем, и все наши горки. Старались усложнить ее, сделать для участников реально экстремальной», - сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Претендовать на почетный титул мог любой житель региона старше 18 лет, имеющий медицинскую справку о состоянии здоровья. Борьба велась как в личном, так и в командном зачете. Вячеслав Кубис - капитан одной из дружин.

«Такие соревнования должны проходить вот при такой погоде: чтобы было холодно, сыро, грязно. Чтобы получить на финише фотографии нас грязных как свиней, можно сказать. В этом, наверное, и фишка таких стартов», - высказал он свое мнение.

Дистанция длиной 1 700 метров представляла собой экстремальную полосу препятствий, включавшую целый ряд обязательных заданий. Здесь и нормы ГТО, и силовые упражнения. Например, подняться в гору с мешком весом 25 килограммов.

Пока мужчины осваивали трассу, к старту готовились представительницы прекрасного пола.

«Я впервые участвую в Пензе в таких соревнованиях. А в Москве мы соревновались в «Гонке героев», «Битве гладиаторов», «Стань человеком», - рассказала участница экстремальной полосы препятствий «Сурский герой» Наталья Фесенко.

Среди ее соперниц были и новички подобных состязаний. Надежда Шештанова, мама пятерых детей, главной причиной своего выхода на дистанцию назвала желание служить им примером.

На протяжении всего маршрута пензенских экстремалов сопровождали их родные и друзья.

«У нас вот брат, сын и муж участвуют в гонке «Сурский герой». Мы решили поддержать. И племянник дядю поддерживает, бежит с ним трассу», - пояснила жительница г. Пензы Наталья Шмонина.

Лучшее время прохождения трассы у мужчин - почти 12 минут. Некоторые участники часть дистанции бежали босиком, но не для того, чтобы прийти к финишу первыми.

«Кроссовки жалко, я их снял и прошел так», - признался Юлий Пронькин.

У девушек рекорд - 19 минут.

«Здорово, мне понравилось! Было сложно, в некоторых моментах очень. Но получилось пройти, чему очень рада», - отметила Наталья Фесенко.

Организаторы «Сурского героя» планируют проводить экстремальные соревнования ежегодно.

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