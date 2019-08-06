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Спорт | 82-летний пензенец завоевал золотую и бронзовую медали в Турине

06.08.2019|17:57
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В свои 82 года Юрий Сараев полон сил и энергии, что и подтвердил, завоевав золотую и бронзовую медали в итальянском Турине на Европейских играх Masters 2019.

«Прошло благополучно. Не так чтобы похвастать, нет, прошло ровненько. Было заявлено три вида, сработал я два», - рассказал победитель.

Пензенский ветеран стал первым в беге на 200 метров с барьерами и третьим - в беге на 100 метров.

Европейские игры Masters проводятся раз в четыре года. Соревнования проходят по 29 летним видам спорта и всегда собирают огромное количество участников со всех уголков Старого Света. Это практически Олимпиада среди ветеранов спорта, возраст которых - 30-35 лет и старше.

В Турине Юрий Сараев выступал в составе российской сборной. В Италию выезжала многочисленная делегация страны - 95 человек из разных регионов. Среди них Пензу представлял всего лишь один легкоатлет.

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