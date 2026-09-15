Объяснен срыв сроков благоустройства парка Белинского

Очередной этап благоустройства парка Белинского в Пензе выполнен на 95%. Об этом сообщила начальник управления культуры Анна Нестерова на заседании в гордуме во вторник, 15 сентября.

Она напомнила, что договор с подрядчиком на сумму более 84 млн рублей был заключен в феврале этого года. Работы должны были завершиться до 31 августа.

Срыв сроков произошел по вине компании-изготовителя, которая задержала поставку каннелюрных панелей для входной группы со стороны улицы Лермонтова, уточнила Анна Нестерова.

На данный момент уже уложена плитка на тротуарах, установлены светильники, создана детская площадка научной направленности. Входную группу должны доделать до конца сентября.

Cроки этапов благоустройства парка Белинского срывались и в предыдущие годы. В 2025-м работы начали только в конце мая - из-за дождливой погоды и празднования 80-летия Победы (парк стал одной из центральных площадок для мероприятий). В итоге к началу сентября основная часть благоустройства оказалась выполнена, но остались «недоделки».

В 2024 году работы стартовали в апреле. Их не успели завершить к концу августа из-за «технологических нюансов»: на участке выявили большое количество подземных инженерных сетей.