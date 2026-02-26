На благоустройство парка Белинского в 2026 году потратят 84 млн рублей

На благоустройство парка Белинского в 2026 году потратят 84 млн 43 тыс. 765 рублей. Договор на выполнение работ был заключен с подрядчиком 24 февраля.

На участках, которые выделены на плане (см. фото № 2), отремонтируют дорожки, установят новые фонари, скамейки, стулья, урны.

Особое внимание уделят входной группе со стороны улицы Лермонтова. Здесь появятся новые двустворчатые ворота, вывеска «ПАРК БЕЛИНСКОГО», состоящая из отдельных букв, медальон с рельефным профилем В. Г. Белинского и датами 1811, 1911 (литье из бронзы, размеры 1690 × 980 мм).

Также подрядчик заменит калитки, установит детский игровой комплекс «Желуди» для ребят 7-14 лет и другие малые архитектурные формы.

Работы должны начаться сразу после заключения договора и окончиться до 31 августа, сообщается на портале госзакупок.

Благоустройство парка Белинского разбито на этапы и ведется на протяжении нескольких лет. В 2025-м и 2024-м завершить их в срок не удавалось.