В Пензенской области ввели новую меру поддержки для ветеранов СВО

Общество

В Пензенской области ввели новую меру поддержки для ветеранов СВО
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В Пензенской области по инициативе губернатора Олега Мельниченко ввели дополнительную меру поддержки для ветеранов СВО. Теперь они могут воспользоваться сертификатом на санаторно-курортное лечение на сумму 50 400 рублей.

Это именной документ, которым полностью или частично оплачивается санаторно-курортное лечение продолжительностью не более 14 дней в соответствующих организациях в Пензенской области.

«Эта региональная мера поддержки введена для того, чтобы наши бойцы могли отдохнуть, восстановиться и поправить здоровье в пензенских здравницах: санатории имени Володарского, «Хопровских зорях», «Березовой роще», - уточнил Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Сертификат оформят в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии. Для этого нужно обратиться по адресу: Пенза, ул. Некрасова, 24, каб. 302. Телефон - 8(8412)20-20-10 (добавочный 1711).

Мера действует для ветеранов, зарегистрированных в Пензенской области.

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