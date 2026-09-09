Благоустройство парка Белинского завершится к концу сентября

Очередной этап благоустройства парка Белинского в Пензе подходит к концу. Здесь уже замостили все аллеи, которые планировалось привести в порядок в этом году, подключили Wi-Fi, готова и детская космическая площадка.

Она доступна желающим абсолютно бесплатно, подчеркнул глава города Олег Денисов, побывавший в парке в среду, 9 сентября.

«Для безопасности уложили современное резиновое покрытие. Ярко выделяется часть площадки, где основание сделано в виде солнечной системы с полусферами и изображениями планет. В ее центре - электромеханический шар. Если его вращать, то можно прослушать познавательную информацию. Уверен, что ребятишкам будет любопытно)

Также их порадуют современные игровые панели и комплексы. Здесь и мини-купол со звездным небом, лесенками, сетками для лазания, подъемными элементами. Еще для активного отдыха предусмотрели качели-балансир и две карусели», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.

Еще ведутся работы над созданием входной группы со стороны улицы Лермонтова.

«Центральную арку украшает барельеф из бронзы - профиль Виссариона Григорьевича Белинского и памятные даты. В 1811-м родился великий критик, в 1911-м парку присвоили его имя. Кровельные элементы готовы, идет облицовка панелями, герметизация швов. Затем здесь установят ворота, всю конструкцию тщательно очистят, отшлифуют и покрасят», - пояснил Олег Денисов.

По его словам, благоустройство должно быть завершено до конца сентября. При этом изначально речь шла о 31 августа.