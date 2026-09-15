Губернатор рассказал о цифровом заселении в гостиницы региона

Пензенская область находится в пятерке лидеров среди регионов России по цифровизации гостиничного сервиса, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«До 1 сентября, как требует федеральное законодательство, все наши гостиницы и санатории с фондом от 50 номеров обеспечили возможность заселения гостей через национальный мессенджер «МАКС», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

Цифровая регистрация проходит быстро: гость открывает в мессенджере раздел «Цифровой ID», переходит во вкладку «Паспорт», сотрудник стойки регистрации считывает QR-код через приложение «Госкан».

После этого все необходимые данные поступают в систему отеля.

«Цифровое заселение - это новый стандарт работы пензенского гостиничного бизнеса, который мы внедряем в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», чтобы отдых в Пензенской области стал более комфортным и удобным», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Гостиницы с фондом до 50 номеров должны перейти на новую систему к 1 сентября 2028 года.