В Заречном в третий раз пройдет ночная диспансеризация

Общество

В Заречном в третий раз пройдет ночная диспансеризация
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Жителей Заречного пригласили на ночную диспансеризацию. Акция пройдет в третий раз. Ее цель - проверить здоровье людей, которые из-за работы не могут посетить медиков днем.

Пациентов ждут в городской поликлинике с 20:00 до полуночи. Зареченцы смогут сдать общий и биохимический анализ крови, пройти тест на гепатит С и ВИЧ, флюорографию, сделать ЭКГ, измерить внутриглазное давление и так далее. Планируется работа кабинетов гинекологии и маммографии.

«Пройти нужных врачей также можно будет в субботу до 13:00», - рассказали в администрации ЗАТО.

Необходимо предварительно записаться по телефону 22-22-59.

Первая акция прошла в Заречном 23 июля и получила одобрение горожан. Во второй раз ночную диспансеризацию организовали 21 августа.

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