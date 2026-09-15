В Заречном в третий раз пройдет ночная диспансеризация

Жителей Заречного пригласили на ночную диспансеризацию. Акция пройдет в третий раз. Ее цель - проверить здоровье людей, которые из-за работы не могут посетить медиков днем.

Пациентов ждут в городской поликлинике с 20:00 до полуночи. Зареченцы смогут сдать общий и биохимический анализ крови, пройти тест на гепатит С и ВИЧ, флюорографию, сделать ЭКГ, измерить внутриглазное давление и так далее. Планируется работа кабинетов гинекологии и маммографии.

«Пройти нужных врачей также можно будет в субботу до 13:00», - рассказали в администрации ЗАТО.

Необходимо предварительно записаться по телефону 22-22-59.

Первая акция прошла в Заречном 23 июля и получила одобрение горожан. Во второй раз ночную диспансеризацию организовали 21 августа.