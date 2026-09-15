Пензенцев приглашают научиться поиску людей в городе

В субботу, 26 сентября, добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» проведет лекцию на тему «Городской поиск» для новичков и тех, кто только собирается к ним присоединиться.

Встреча состоится в 12:00 возле центрального входа «Дома офицеров» на улице Ленинградской (Западная Поляна).

«Большая часть поисков происходит именно в городе. Важно уметь правильно и четко выполнять городские задачи, чему мы и научим», - сообщили в отряде.

Эксперты расскажут, как грамотно собираться на городской поиск, клеить ориентировки, проводить опрос свидетелей, патрулировать улицы и дворы, осматривать подъезды, а также ответят на вопросы.

«Регистрация обязательна», - уточнили в «ЛизаАлерт».