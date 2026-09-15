16 сентября в 4 микрорайонах Пензы отключат свет

На среду, 16 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся поселок Ласточкино гнездо, Маньчжурия, Западная Поляна, Маяк и 1 дом на Тепличной.

С 8:30 до 10:00 без света останутся:

- ул. Барышникова, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 58;

- ул. Вигеля, уч. 16, 17, 22, 30, 32, 35, 36, з/у 25, 27;

- ул. Застрожного, 21, 28, 30, 46;

- ул. Киселевой, 17, 19, 26, 29, 32, 33, 42, 50;

- ул. Новоселов, уч.: 582, 597, б/н;

- СНТ «Заря», уч.: 18, 51, 61, 210, 247, 273, 341, 364, 373, 450, 493, 520, 531, 534, 544, 574, б/н;

- ул. Юбилейная, уч.: 211, 233, 234, 237, 240, 243, 246, 271, 278, 281, 286, 287, 296, 297, 304, 307, 311, 315, 324, 337, 342, 343, 345, 357, 359, 367, 369, 372, 374, 376, 425.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Авиационная, 1-11, 13, 15, 16, 17, 19-27, 29-45, 47;

- ул. Береговая, 1-10, 12, 14, 15, 17, 18;

- ул. Киевская, 1, 4, 6, 7, 9-14, 16-20, 22-24, 26;

- ул. Коробкова, 1-19, 21;

- ул. Лагерная, 1-9, 11-15, 17-19, 22-32;

- ул. Луговая, 48;

- 1-й Луговой пр-д, 2а;

- ул. Маяковского, 1-11, 13, 15, 17, 17Б, 19, 21;

- ул. Мостовая, 8, 9, 13, 14, 15;

- ул. Пархоменко, 23-31 (нечетные);

- ул. Пензенская, 1-8, 11-17, 19;

- ул. Перекоп, 1а;

- Боевая Гора, 1, 6, 8, 10-14, 16, 16а, 18;

- ул. Ключевского, 1-32, 34, б/н;

- ул. Ново-Революционная, 4, 27, 29, 31;

- ул. Саратовская, 2, 2а, 4-17, 20, 21, 23, 27-41 (нечетные);

- 1-й пр-д Станиславского, 1-8, 10, 11; 2-й пр-д Станиславского, 1, 2; 3-й пр-д Станиславского, 1, 3, 7;

- ул. Станиславского, 1-26, 28, 30-33, 33а, к/н 2640.

С 9:00 до 16:30 от сетей отключат дом № 35 на Тепличной.

С 10:00 до 12:00 ресурс не будут подавать по адресам:

- ул. Вигеля, 35;

- ул. Книгина, 47;

- ул. Надежды, 4, 5, 10, 13, 26, 28, 41, 50, 53, з/у: 43, 57;

- ул. Хрустальная, 6, 27, 28, 30, з/у: 14, 17;

- ул. Юбилейная, уч.: 389, 391, 395, 396, 399, 400, 403, 405, 406, 416, 420, 423, 427, 434, 444, 445, 460, 464, 475, 482, 486, 494, 498, 500, 501, 511, 517, 519, 522, з/у 488, 520;

- ул. Янтарная, 9,23, з/у 5.

С 13:00 до 15:30 приостановится снабжение домов на улицах Орджоникидзе, 1-й и 2-й Порядок, Свободы, Серова, Хользунова, в проезде Орджоникидзе и 1-м проезде Серова (без уточнений по номерам).

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.