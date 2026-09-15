Устроиться няней в детский сад станет сложнее

Российский Минтруд разработал первый официальный проект профстандарта помощника воспитателя и младшего воспитателя. Документ размещен на правовой платформе «Гарант».

На данный момент требования к работникам такого профиля предъявляются в соответствии с единым квалификационным справочником (ЕКС), где обязанности подаются в обобщенном виде.

Новый стандарт разделяет функции помощника воспитателя (в приоритете хозяйственно-санитарные задачи и помощь в режиме дня) и младшего воспитателя (акцент на взаимодействии с детьми). Коды классификации у них разные.

Далее, ЕКС не детализирует требования к образованию - по нормативу достаточно полного среднего образования. Исходя из такого правила, трудоустроиться можно даже сразу после школы, что недопустимо с точки зрения безопасности.

Проект Минтруда утверждает, в частности, обязательное прохождение курсов оказания первой помощи детям (не реже 1 раза в 3 года) и наличие профессионального образования.

Кроме того, в ЕКС нет разницы в обязанностях, присутствует лишь единый перечень.

В новом профстандарте знания и умения, которыми должны обладать помощник воспитателя и младший воспитатель, перечислены отдельными блоками, со всеми отличиями.

По замыслу, благодаря новому порядку в детсадах станут работать только ответственные профессионалы, умеющие принять правильное решение в любой ситуации. В случае принятия приказ Минтруда вступит в силу 1 марта 2027 года и будет действовать до 2033-го.