В Пензенской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 71%

В Пензенской области с 7 по 13 сентября, по данным регионального управления Роспотребнадзора, зарегистрировали 1 498 пациентов с ОРВИ. Это на 71,4% больше, чем неделей ранее.

Доля инфицированных детей составила 24,9%.

В Пензе, по официальным данным, также увеличилось число заболевших ОРВИ - на 67,4% по сравнению с предыдущей неделей.

Случаев гриппа не зарегистрировали, сообщили в ведомстве.

Для профилактики ОРВИ и гриппа специалисты порекомендовали тщательно мыть руки с мылом после посещения любых общественных мест или транспорта, прикосновения к деньгам, оргтехнике в офисе, а также перед едой и приготовлением пищи.

Нельзя прикасаться к лицу грязными руками. В местах массового скопления людей желательно носить маску.