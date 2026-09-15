В Пензенской области стартовал сезон охоты на лося

В Пензенской области начался сезон охоты на все половозрастные группы лося, сообщили во вторник 15 сентября, в региональном минлесхозе.

Согласно последним учетным данным, численность сохатых в Сурском крае стабильна и составляет более 9 000 особей.

«Удачной охоты! Но не забывайте соблюдать правила и беречь природу. Пусть ваши трофеи будут достойными, а охота - безопасной и приятной!» - обратились к пензенцам в министерстве.

Сезон охоты продлится до 10 января 2027 года.

Ранее в региональном минлесхозе водителям напомнили, что до октября у копытных идет гон. В это время животные утрачивают осторожность и могут выбежать на дорогу.

Так, 13 сентября на 621-м километре трассы М-5 в Бессоновском районе 19-летний водитель «Лады-Гранты» сбил лося. И он сам, и его 16-летний пассажир получили травмы, их увезли в больницу.