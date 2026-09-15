Репродуктивное здоровье кузнечанок проверят ординаторы

В женской консультации Кузнецкой детской центральной районной больницы начали работать 3 врача-ординатора второго года обучения - Валерия Филиппова, Кристина Миронова и Кристина Евстигнеева.

«Молодым специалистам доверено такое направление, как проведение репродуктивной диспансеризации женского населения города Кузнецка и Кузнецкого района», - рассказали в Минздраве Пензенской области.

На первом этапе оценка репродуктивного здоровья женщин включает осмотр у гинеколога и забор материала на микроскопическое и цитологическое исследования.

Женщинам 18-29 лет про водят проверку на наличие возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза (методом ПЦР).

«Ординаторы или врачи-стажеры, которые уже являются по сути полноценными квалифицированными специалистами, имеют возможность применять полученные в вузе знания на практике, в то же время работая вместе с опытными врачами и перенимая профессиональные навыки у наставников», - отметили в минздраве.