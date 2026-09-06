В Пензенской области закончили возводить модульные медучреждения

Общество

В Пензенской области закончили возводить модульные медучреждения
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В Пензенской области закончился монтаж быстровозводимых модульных конструкций, запланированный на этот год. Итоги подвели в региональном минздраве в субботу, 5 сентября.

В 7 районах появились 9 фельдшерско-акушерских пунктов: в селах Марат и Шереметьево (Башмаковский), Каменный Брод (Иссинский), Казачья Пелетьма (Лунинский), Большое Пермиево и Нижний Шкафт (Никольский), Надеждино (Пензенский), Сюзюмском (Сосновоборский) и в поселке Родниковском (Колышлейский).

В Пензенской области закончили возводить модульные медучреждения

Новые ФАПы построены с учетом современных стандартов. Для маломобильных пациентов установлены пандусы и поручни.

В Пензенской области закончили возводить модульные медучреждения

Наряду с кабинетами приема врач-терапевта и процедурной обустроены зоны ожидания.

В Пензенской области закончили возводить модульные медучреждения

В селах Кижеватово (Бессоновский район) и Березовка (Колышлейский) смонтировали врачебные амбулатории. Им предстоит пройти лицензирование.

Первое из этих медучреждений планируют открыть в конце сентября.

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