В Лунинском районе откроется фельдшерско-акушерский пункт

В селе Казачья Пелетьма Лунинского района смонтировали новый фельдшерско-акушерский пункт. Быстровозводимое строение из сборно-разборных конструкций стоит на свайно-винтовом фундаменте.

Далее предстоит привести в порядок прилегающую территорию и пройти процедуру лицензирования. После получения всех разрешений ФАП будет готов к открытию. Принять первых пациентов здесь планируют через 2 месяца.

«С появлением нового ФАП нашим землякам больше не придется мириться со старыми условиями. Теперь все будет по-новому: светло, тепло и строго в соответствии с современными стандартами», - отметил главный врач Лунинской районной больницы Ким Кушаев.

По данным областного минздрава, в регионе должны появиться 11 модульных сооружений, из них 9 - это ФАПы.

Один из них начали строить в селе Надеждино Пензенского района. Наряду с консультациями врачей жителям будут доступны диспансеризация, профосмотры и вакцинация.