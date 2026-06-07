В Лунинском районе откроется фельдшерско-акушерский пункт

Общество

В Лунинском районе откроется фельдшерско-акушерский пункт
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В селе Казачья Пелетьма Лунинского района смонтировали новый фельдшерско-акушерский пункт. Быстровозводимое строение из сборно-разборных конструкций стоит на свайно-винтовом фундаменте.

Далее предстоит привести в порядок прилегающую территорию и пройти процедуру лицензирования. После получения всех разрешений ФАП будет готов к открытию. Принять первых пациентов здесь планируют через 2 месяца.

«С появлением нового ФАП нашим землякам больше не придется мириться со старыми условиями. Теперь все будет по-новому: светло, тепло и строго в соответствии с современными стандартами», - отметил главный врач Лунинской районной больницы Ким Кушаев.

По данным областного минздрава, в регионе должны появиться 11 модульных сооружений, из них 9 - это ФАПы.

Один из них начали строить в селе Надеждино Пензенского района. Наряду с консультациями врачей жителям будут доступны диспансеризация, профосмотры и вакцинация.

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