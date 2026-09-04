Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на 5 сентября

5 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами с грозой, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +8...+13 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +20...+25. К ночи на воскресенье прогнозируется +10...+15, вероятность осадков сохранится.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с, во время грозы его порывы могут достигать 15-19 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что в предстоящие выходные Пензенская область будет находиться под влиянием циклона, температурный фон понизится.

По данным МЧС, в период с 4 по 7 сентября местами по региону ожидается высокая пожарная опасность лесов (IV класс).