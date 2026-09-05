В Пензенской области объявлен сбор лосиных мух

Общество

В Пензенской области объявлен сбор лосиных мух
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Жителям Пензенской области предложили внести вклад в дело изучения насекомых, обитающих в регионе. Для этого достаточно не скидывать с себя лосиную муху (известна еще и как оленья кровососка), а отловить ее и посадить в пузырек.

Обращение адресовано прежде всего грибникам. Его опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» председатель регионального отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов.

Пузырек с насекомым ждут на кафедре зоологии в ПГУ. Необходимо сообщить место и дату отлова.

Как напомнил Олег Полумордвинов, лосиные мухи опасны тем, что, подобно клещам, переносят боррелиоз.

Насекомых замечали в лесах у Заречного, вблизи Чемодановки Бессоновского района, их много в пойме Хопра.

Пик появления лосиных мух приходится на конец августа - начало сентября. Они активны до первого серьезного похолодания. Грибники жалуются, что репелленты на этих насекомых практически не действуют, поэтому необходимо использовать специальные накидки, закрывать горло и голову.

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