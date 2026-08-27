Новую амбулаторию в селе Кижеватово откроют в конце сентября

Модульную врачебную амбулаторию в селе Кижеватово Бессоновского района планируют открыть в конце сентября.

Современный медпункт возвели взамен старого капитального строения 1984 года постройки. Оно уже пришло в негодность и перестало соответствовать санитарным нормам.

На данный момент медучреждение полностью подключено к инженерным сетям, здесь завершается внешняя отделка. После этого начнется монтаж оборудования.

Внутри здания запроектированы процедурный и физиотерапевтический кабинеты, экспресс-лаборатория для быстрой диагностики и дневной стационар. В штат амбулатории включены терапевт, педиатр и стоматолог.

Проходить обследование и лечение рядом с домом смогут более более 2 500 жителей села Кижеватово, отметили в областном минздраве.