Опубликован график отключения света в Пензе 7 сентября

На понедельник, 7 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Цыганский Поселок, Согласие и микрорайон Заря-2, а также отдельные дома на улицах Пушанина и Лядова.

С 8:30 до 12:00 приостановят электроснабжение домов № 2, 4, 54 на ул. Пушанина.

С 8:30 до 16:00 без света останутся:

- ул. Гончарова, 1-26, 28-41, 43-45, 47-54, 56, 58-61, 63, 65, 67, 69;

- пр-д Гончарова, 2, 3;

- ул. Придорожная, 4-14 (четные), 15, 16, 20, 22, 22а, 23-28, 30-51, 53, 55, 57, 58, 59, 60-90 (четные);

- Придорожный пр-д, 4-33, 35, 37, 39; 2-й Придорожный пр-д, 3-13, 15;

- ул. Ряжская, 1, 3-9, 20;

- ул. Щербакова, 2, 6-41, 41в, 43;

- пр-д Щербакова, 1, 3, 4, 9, 11, 13-49, 51, 53, 55;

- Аптекарский пр-д, 3, 5, 6, 7, 7а, 9-17, 19;

- 1-й Калужский пр-д, 1/5, 5-14, 16, 18-24, 26, 28-34, 49, 51;

- 2-й Калужский пр-д, 5-17, 19-25, 29, 31-34; 3-й Калужский пр-д, 1, 1а, 3-26, 28-33; 4-й Калужский пр-д, 1, 3, 5, 7, 9, 10/34, 11, 13, 15;

- ул. Каменская, 3а, 5, 9, 11, 13-19, 21-32, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48;

- 1-й Каменский пр-д, 4-7, 9-11, 13, 15, 17; 2-й Каменский пр-д, 1/8, 5-13(нечетные); 3-й Каменский пр-д, 1-10, 12, 14, 15-22, 24-29, 31, 33, з/у 1а;

- ул. Касторная, 33, 35, 37-54, 56, 58, 60;

- ул. Марата, 19-37 (нечетные), 38-40, 42-44, 46, 46а, 46в, 50, 50а, 50Б, 54, 56, 60, 64-82 (четные), 82а, 96, 98, з/у 37а;

- ул. Омская, 1-16, 18-22;

- ул. Поимская, 13/10, 14, 14/12;

- 2-я Светлая ул., 24-38 (четные), 39-50, 51-59 (нечетные);

- СНТ «Заря» (Согласие), 1/7, 1/52, 1/65, 2/188, 2/191, 2/193, 3/13; дачи, 1-10, 12-39, 41-47 (нечетные), з/у 49, с/т зар. 3/6.

С 9:00 до 12:00 ресурс не будут подавать на Лядова, 62.

С 13:00 до 15:30 прекратится снабжение по адресам:

- ул. Зеленая Горка, 1, 2, 6, 7, 11, 22, 25, стр.: 5, 44;

- 5-й Земляничный пр-д, 22, 23, 25, 30;

- ул. Изумрудная, 28;

- ул. Прохладная, стр. 16, 23, 35, 37, 41, 43;

- ул. Ступишина, 12, 13, 20;

- ул. Таганцева, з/у: 14, 16, 18.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.