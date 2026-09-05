В управлении ЖКХ назвали покраску моста Дружбы необходимой

Общество

В управлении ЖКХ назвали покраску моста Дружбы необходимой
Печать
Max

В Пензе покраску подвесного моста через Суру, соединяющего улицы Урицкого и Злобина, вновь отложили на неопределенный срок.

Сооружение, известное еще как мост Дружбы, покрасили в рубиново-красный в 2020 году. За 6 лет покрытие выцвело, теперь конструкция выглядит ржавой и портит городской вид, отметили пензенцы в Сети.

«В этом году работы по покраске моста не запланированы. Но данная необходимость будет обязательно учтена при формировании плана работ в последующие годы», - сообщил в ответ на жалобу представитель городского управления ЖКХ.

В управлении ЖКХ назвали покраску моста Дружбы необходимой

Горожане не раз поднимали вопрос новой покраски моста Дружбы.

«А какой позорный подвесной мост в центре города. Повстречалась мне женщина из другого города (шла на салют), спросила, как пройти на набережную, я ей указала на «красный» мост как ориентир, долго она искала «красный», просто «ржавый» мост. 7,5 ляма псу под хвост», - высказалась пензячка в августе 2025-го.

Тогда ей ответили, что работы пока не планируются, однако возможность их проведения рассмотрят в последующие годы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мост благоустройство жкх
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!