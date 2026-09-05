6 сентября в Пензенской области ожидается дождь

В воскресенье, 6 сентября, в большинстве районов Пензенской области прогнозируется дождь, погода будет облачной с прояснениями, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на воскресенье температура опустится до +8…+13 градусов. Утром термометр покажет около +15, а днем ртутный столбик поднимется до +16…+21 градуса.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что в предстоящие выходные Пензенская область будет находиться под влиянием циклона, температурный фон понизится.

На предстоящей рабочей неделе погода в регионе будет по-осеннему прохладной, а небо хмурым.