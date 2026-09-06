В Пензе общедоступную сеть Wi-Fi расширили до Лермонтовского сквера

Зону покрытия Wi-Fi Penza_Free в Пензе расширили до верха улицы Московской. Теперь подключиться к сети можно в Лермонтовском сквере и Соборной площади, сообщил губернатор Олег Мельниченко в воскресенье, 6 сентября.

В конце августа Penza_Free стала доступной на 64 остановки общественного транспорта - в Терновке, Ахунах, Арбекове, Заводском районе, на Стреле, Севере, Шуисте и Западной Поляне.

О планах расширить зону покрытия стало известно в марте, когда выяснилось, что пензенцы чаще всего подключаются к бесплатному Wi-Fi на остановках.

Длительность 1 сессии - 30 минут. При необходимости достаточно переподключиться без повторной авторизации, поясняли тогда в региональном минцифры.

Также в августе зону покрытия расширили в парке Белинского. Wi-Fi работает не только около планетария, но и в основной части, где работают аттракционы.

Чтобы подключиться к общественной сети Penza_Free, нужно выбрать ее на своем электронном устройстве и авторизоваться с помощью бесплатного звонка или СМС.