Фитотерапия: ОРВИ у детей будут лечить по-новому

Минздрав РФ утвердил новые клинические рекомендации по лечению ОРВИ у детей. Документ опубликован на сайте ведомства «Рубрикатор клинических рекомендаций».

Обновленный подход предполагает использование фитотерапии для лечения пациентов «с признаками острого трахеита, продуктивным кашлем с трудноотделяемой мокротой, в случае отсутствия противопоказаний». Педиатр может назначить препараты на растительной основе с экстрактами плюща обыкновенного, корней первоцвета, тимьяна в различных комбинациях.

Также в рекомендациях отмечены «домашние» методы лечения ОРВИ. Указывается, в частности, что применение меда, лимона, травяных чаев «может быть эффективным и избавить от необходимости назначения фармпрепаратов».

По-прежнему не рекомендуется назначать при ОРВИ гомеопатические препараты из-за отсутствия доказательств их эффективности.

Что касается противовирусной терапии, то ее назначат в первые сутки-двое при гриппе А и В. В новой версии рекомендаций, помимо осельтамивира или занамивира (были в прошлом документе), есть такие препараты, как балоксавир марбоксил и умифеновир.

В документе уделяется внимание и режиму питания. Врачи не рекомендовали заставлять детей есть во время лихорадки, оптимальный вариант - питание по аппетиту.

«Питьевой режим должен быть рациональным - польза обильного выпаивания сомнительна, а повышение секреции антидиуретического гормона в период болезни, напротив, способствует задержке жидкости», - говорится в документе.