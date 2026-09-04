В Колышлейском районе ремонтируют мост через реку Хопер

В Колышлейском районе, на подъезде к селу Телегино, капитально ремонтируют мост через Хопер.

Общая протяженность сооружения составляет 103 м, ширина - 10,66 м.

Работы стартовали в мае 2026-го. Сейчас подрядчик усиливает опоры моста, штукатурит балки, укладывает выравнивающий бетонный слой на дороге. После этого обустроят гидроизоляцию и покроют проезжую часть защитным слоем бетона.

«Также на объекте будет выполнено асфальтирование, заменены барьерные и перильные ограждения, отремонтированы тротуары», - сообщили в Минстрое Пензенской области.

Согласно информации на сайте госзакупок, на капремонт заложено 74 016 027 рублей. Работы будут вести в несколько этапов, срок исполнения контракта - до 4 марта 2027 года.