В Колышлейском районе ремонтируют мост через реку Хопер

Общество

В Колышлейском районе ремонтируют мост через реку Хопер
Печать
Max

В Колышлейском районе, на подъезде к селу Телегино, капитально ремонтируют мост через Хопер.

Общая протяженность сооружения составляет 103 м, ширина - 10,66 м.

Работы стартовали в мае 2026-го. Сейчас подрядчик усиливает опоры моста, штукатурит балки, укладывает выравнивающий бетонный слой на дороге. После этого обустроят гидроизоляцию и покроют проезжую часть защитным слоем бетона.

«Также на объекте будет выполнено асфальтирование, заменены барьерные и перильные ограждения, отремонтированы тротуары», - сообщили в Минстрое Пензенской области.

Согласно информации на сайте госзакупок, на капремонт заложено 74 016 027 рублей. Работы будут вести в несколько этапов, срок исполнения контракта - до 4 марта 2027 года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мост ремонт минстрой
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!