К ремонту моста на улице Токарной хотят приступить уже этой осенью

В Пензе к капремонту моста на улице Токарной планируют приступить в ноябре, сообщил в соцсетях глава города Олег Денисов. С подрядчиком уже обсудили все детали.

Специалисты разберут сооружение, усилят опоры, заменят большую часть балок и инженерные коммуникации, сделают освещение, ливневую канализацию, перила.

Пешеходную зону на обновленном мосту предполагают расширить, а проезжую часть оставят двухполосной.

«В этом году движение по мосту останется в прежнем режиме. Подрядная организация начнет с подготовительных работ. Контракт рассчитан до августа 2028 года. О каждом этапе буду информировать отдельно», - написал Олег Денисов.

По данным, размещенным на портале госзакупок, в 2027 году за 328 592 976 рублей следует создать документацию и провести подготовительные работы на объекте, в 2028-м - за 231 667 220 рублей выполнить сам капитальный ремонт.

Деньги выделяются из муниципального бюджета.

Неудовлетворительное состояние моста на Токарной волнует пензенцев уже давно. В 2023 году его реконструкцию чиновники оценили в 900 000 000 рублей, в 2024-м - в 1 038 893 460.

Части сооружения несколько раз обваливались, вводился режим повышенной готовности, чтобы ускорить выделение денег из бюджета на ремонт. Перед въездами на мост установили знаки, которые ограничивают скорость и запрещают движение большегрузной техники. Пешеходную часть отделили, а разрушенные участки огородили бетонными блоками.

Основательно заняться сооружением пообещали в 2025 году. Сроки капитального ремонта намеревались определить после получения заключения государственной экспертизы на проектную документацию и определения основного источника финансирования.